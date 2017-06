Jugendlicher stirbt nach Stromschlag auf Waggon

Weil er auf einen abgestellten Kesselwaggon geklettert ist, hat ein 17-jähriger Niederösterreicher Samstagfrüh einen tödlichen Stromschlag erlitten. Er war am Bahnhof Kaiserebersdorf (Wien) in die Oberleitung geraten und fing dabei Feuer.

Der Jugendliche aus dem Bezirk Bruck an der Leitha war mit seinem älteren Bruder und zwei Schulkollegen unterwegs. Gegen 0.30 Uhr kletterte er am Abstellgleis des Bahnhofs Kaiserebersdorf auf einen Kesselwaggon. Dabei geriet er offenbar in den Stromkreis der Oberleitung. Nach einem lauten Knall soll der Jugendliche von dem Waggon geschleudert worden sein.

Nach Auskunft der Landespolizeidirektion Niederösterreich fing der Jugendliche bei dem Unfall Feuer. Sein Bruder soll noch versucht haben, die Flammen mit seinem T-Shirt zu löschen und den Verunglückten zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg. Für den Burschen kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.