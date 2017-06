AK-Kritik an zu wenig Planposten in Spitälern

Die Arbeiterkammer (AK) kritisiert die Personalsituation in den Landeskliniken. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte 148 neue Dienstposten für nächstes Jahr angekündigt, laut AK würden jedoch fast 500 Posten fehlen.

148 Dienstposten mehr für die Landeskliniken sind aus Sicht der Arbeiterkammer Niederösterreich nur ein erster Tropfen auf den heißen Stein, sagt AK-Vizepräsidetin Brigitte Adler. Viele Bereiche seien unterbesetzt, 40 Prozent der Beschäftigten würden laut einer Studie unter Überlastung oder drohender Überlastung leiden.

Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund weist die Kritik zurück. Das Land habe den Mehrbedarf an Personal in den Kliniken erkannt, betont NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Zusätzlich könne auch für den Abbau von Überstunden und Zeitausgleich mehr Personal in den Landesklinken aufgenommen werden. Damit solle die hohe Qualität der Arbei in den Kliniken sichergestellt werden.

Links: