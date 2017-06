Schwechat: Gegen Zeitgeist und Spießertum

Bei den 45. Nestroyspielen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wird das Stück „Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab“ gezeigt, eine Spießersatire aus dem Jahr 1835, ein „wunderbares Stück Volkstheater“, so Intendant Peter Gruber.

Ursprünglich als Parodie auf ein melodramatisches Rührstück geschrieben, das erfolgreich im Theater in der Josefstadt in Wien lief, wurde es durch Nestroy „eine gnadenlose Abrechnung mit der Wiener Kulturszene, eine Reaktion auf die arrogante und schofle Behandlung, die er als Künstler immer wieder durch sie erfuhr“, sagt Peter Gruber, Intendant der Nestroy Spiele Schwechat, über das seiner Meinung nach „viel zu selten gezeigte“ Stück.

Christine Bauer

Peter Gruber: „Vieles hat heute noch Gültigkeit“

Dass vieles von dem, was Nestroy so übel aufgestoßen sei, leider „auch heute noch Gültigkeit hat, spricht für seinen Scharfblick und gegen die Gesellschaft, die ihre Einstellung zu lebenden Künstlern anscheinend kaum verändert hat.“

Gruber meint, dass dieses Stück geradezu eine ideale Vorlage sei, um im Sinne Nestroys lebendiges, angriffslustiges, zeitbezogenes Theater zu machen. „Vor allem auch, da es einen direkten Bezug zu Schwechat gibt: Die Figur des provinzlerischen Pseudoweltmannes Herrn von Überall, der ständig zwischen Wien und Fischamend hin- und herpendelt, weil er sich an der ‚herrlichen Gegend zwischen Simmering und Schwöchat nicht sattsehen kann‘. Er sagt auch: ‚Bei Schwechat fängt ein ganz anderes Klima an.‘“

Von 4. bis 8. Juli finden die 43. Internationalen Nestroy-Gespräche statt. Das Symposium im Justiz-Bildungszentrum im Schloss Altkettenhof in Schwechat steht unter dem Titel „O, meine Bilder haben auch pharmaceutische Wirckung“.

„Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab“

Intendanz und Regie: Peter Gruber

Bühne: Andrea Bernd

Kostüme: Okki Zykan

Musik: Thomas Franz-Riegler

Mitwirkende: Valentin Frantsits, Max G. Fischnaller, Eric Lingens, Franz Steiner und das Schwechater Nestroy-Ensemble

Vorstellungen: von 24. Juni bis 29. Juli im Schlosshof Rothmühle in Schwechat-Rannersdorf

