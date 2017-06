20.000 Euro Schaden: 35-jähriger Dieb in Haft

Ermittler sind einem 35-jährigen Tschechen auf die Spur gekommen, der im Bezirk Gmünd mehrere Motorräder und ein E-Bike im Wert von 20.000 Euro gestohlen haben soll. Der Mann wurde bei einer Kontrolle in Tschechien festgenommen.

Von 8. bis 17. Mai wurden fünf Motorräder, davon drei in Gmünd und je eines in Brand und Litschau (beide Bezirk Gmünd), gestohlen. Auf die Spur des 35-jährigen Verdächtigen kamen die Kriminalisten, weil die Vorgangsweise ident mit jener bei gleichartigen Taten im Jahr 2015 war. Die Ermittlungsergebnisse wurden an die tschechischen Kollegen im Grenzgebiet weitergegeben.

Als die Verkehrspolizei im tschechischen Jindrichuv Hradec am 15. Mai einen Motorradfahrer anhalten wollte, raste der Mann davon. Bei der Verfolgungsjagd durch die Beamten stürzte der Lenker, er wurde als der 35-jährige Verdächtige identifiziert. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er ins Krankenhaus Ceske Budejovice gebracht, flüchtete aber von dort. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad in Gmünd gestohlen worden war.

Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro

Zwei Tage später, am 17. Mai, wurde der mutmaßliche Dieb wiederum von der Polizei in Tschechien kontrolliert. Der 35-Jährige saß am Steuer eines in Ceske Budejovice gestohlenen Kleintransporters, im Laderaum entdeckten die Beamten ein in Litschau entwendetes Motorrad. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, das weitere Ermittlungs- und Strafverfahren wird nach Angaben der Polizei in Tschechien geführt, der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Bei Einvernahmen gab der 35-Jährige die Motorraddiebstähle zu, hieß es in einer Aussendung. Er gestand zudem auch einen Einbruch in ein Sportgeschäft am 29. April in Gmünd, wo er ein hochpreisiges E-Bike entwendet haben soll. Tschechische Polizisten stellten zwei der gestohlenen Motorräder sicher, die Ermittlungen zum Verbleib der weiteren Kfz werden fortgesetzt. Der Gesamtschaden der Straftaten wurde mit etwa 20.000 Euro angegeben.

Links: