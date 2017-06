Frischer Beton: Auto steckte im Kreisverkehr fest

Zwei Kreisverkehre wurden Autofahrern zum Verhängnis. In Gars am Kamp (Bezirk Horn) stoppte eine Kunstinstallation und ein Blumenbeet die Fahrt. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) blieb ein Pkw in der frisch betonierten Fahrbahn stecken.

Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Klosterneuburg zu einem kuriosen Einsatz alarmiert: Ein Autofahrer fuhr in den frisch betonierten Kreisverkehr. Durch den noch nicht ausgehärteten Beton wurde die Fahrt abrupt gestoppt, das Auto sank sofort einige Zentimeter ein. Die Feuerwehr musste sich deshalb beeilen, um das Auto noch vor Aushärten des Betons aus dem Kreisverkehr zu heben.

zurück von weiter

In Gars am Kamp hingegen verlor ein Autofahrer am Samstagvormittag bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen fuhr gerade aus weiter und prallte in eine Kunstinstallation in der Mitte des Kreisverkehres.

Nach der notärztlichen Versorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Horn gebracht. Die Feuerwehr musste das Auto anschließend mit dem Kran aus dem Kreisverkehr heben. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch ungeklärt.