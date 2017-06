Im Weinviertel wird die Lebensqualität erhoben

Mit einer nun gestarteten, groß angelegten Umfrage soll im Weinviertel die Lebensqualität der Bevölkerung erhoben werden. Die Ergebnisse sollen am Ende in Projekte einfließen, die von der EU gefördert werden.

„Wie lebenswert sind deine Gemeinde und das Weinviertel? Wo gibt es Verbesserungspotential, um die Lebensqualität zu erhöhen? Wo liegen die Bedürfnisse und was gefällt dir besonders gut?“ Diese Fragen werden in einer Umfrage gestellt, an der sich 114.000 Einwohner in 58 Gemeinden des östlichen Weinviertels beteiligen können.

Christoph Fath/Vino Versum Poysdorf

Die Gemeinden gehören zur Leader-Region Weinviertel-Ost, die sich auf die Bezirke Mistelbach, Gänserndorf und Korneuburg verteilt. Deren Obmann Kurt Jantschitsch (ÖVP), Bürgermeister von Bad Pirawarth (Bezirk Gänserndorf), will damit ein umfangreiches Bild der Lebensqualität erarbeiten. „Welche Entwicklungen gut laufen und welche noch verbessert werden müssen“, sagt Jantschitsch.

Drei Millionen Euro EU-Förderung

Auf dieser Umfrage aufgebaut sollen im Anschluss Projekte entwickelt werden, die mit drei Millionen Euro von der EU gefördert werden. Die Umfrage läuft noch bis 12. September unter „www.lebens-wertes-weinviertel.at“. Neben der Online-Umfrage werden auch 40.000 Fragebögen ausgeteilt. Ende September werden die Umfrageergebnisse in den Gemeinden präsentiert.