Radfahrer von Lastwagen erfasst

In Krems ist am Dienstag ein Radfahrer von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Lenker dürfte den 68-Jährigen beim Abbiegen übersehen haben. Er wurde mitgeschleift und unter dem rechten Vorderreifen eingeklemmt.

Der 44-jährige Lastwagenfahrer aus dem Bezirk Krems hatte beim Rechtsabbiegen von der Wachaustraße in die Eyblparkstraße kurz vor 7.30 Uhr aufgrund von Rotlicht angehalten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion. Als die Ampel auf Grün schaltete, ließ er einen Radfahrer die Kreuzung übersetzen, dürfte aber einen weiteren auf der Radüberfahrt nicht bemerkt haben.

Der Lenker des Lkw-Zuges und andere Helfer befreiten den Schwerverletzten und übernahmen die Erstversorgung. Die Rettung brachte den Radfahrer ins Universitätsklinikum Krems.

