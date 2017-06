Haringsee: Neues Depot für Technisches Museum

5.000 Objekte des Technischen Museums Wien sind künftig im neuen Depot in Haringsee (Bezirk Gänserndorf) untergebracht. Die Übersiedlung wurde notwendig, weil das bisherige Depot nur angemietet war.

Das Museum hat mehr als 16.000 Objekte im Bestand. Allerdings werden davon nur etwa zehn Prozent tatsächlich ausgestellt, der Rest lagert in drei Depots in Niederösterreich und Wien. Nachdem klar geworden war, dass der Mietvertrag für das Depot in Wien-Floridsdorf nicht verlängert werden würde, startete das Technische Museum die Suche nach einem neuen Standort.

Zwischenlager für Lokomotiven und Autos

Im neuen Depot in Haringsee werden nun vor allem Verkehrsobjekte wie Autos, Motorräder und Lokomotiven zwischengelagert. Das neue Hauptlager umfasst eine Fläche von 8.500 Quadratmeter, dessen Errichtung knapp sieben Millionen Euro gekostet hat.

ORF

Das neue Gebäude wurde in Kooperation mit der ART for ART Theaterservice GmbH auf deren Grund in Haringsee errichtet. Seit Jänner fand nun der Transport der bis zu 50 Tonnen schweren Objekte statt. In das neue Depot kommen aber auch Objekte aus dem zweiten Depot in Wien-Penzing, damit im wenige Kilometer vom Museum entfernten Lager auch Objekte und Möbel Platz haben, die öfter im Museum benötigt werden.

Das dritte Depot des Technischen Museums befindet sich in Marchegg (Bezirk Gänserndorf). Alle drei Depots haben eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern. Durch gezielte Einsparungen beim Bau wird das Depot in Haringsee bis 2018 durch eine Photovoltaikanlage ergänzt werden, heißt es seitens des Museums. Diese soll etwa die Hälfte des Stromverbrauchs decken.

