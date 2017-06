Beatpatrol mit „Camo & Krooked“

Das Beatpatrol-Festival wird am 25. Oktober zum neunten Mal stattfinden, zum dritten Mal wird es in den Hallen des VAZ St. Pölten veranstaltet. Als Hauptact werden die Österreicher „Camo & Krooked“ auf der Bühne stehen.

„Never change a winning system“ heißt es von den Veranstaltern zum neunten Beatpatrol-Festival. Weil es die vergangenen Jahre so gut funktionierte - letztes Jahr war das Festival ausverkauft - wird das Beatpatrol heuer wieder im VAZ St. Pölten stattfinden. „Camo & Krooked“ werden beim Festival ihr neues Album „Mosaik“ präsentieren, das am 23. Juni veröffentlicht wird.

Thomas Unterberger

Neben dem österreichischen Duo gibt es am Beatpatrol ein Wiedersehen mit „Vini Vici“, einem Projekt der Kultproduzenten Aviram Saharai und Matan Kadosh. Erstmals am Beatpatrol Festival gastiert Vandal, der einen Sound aus Reggae Riddims und Jungle Vocals gepaart mit Hardcore Kick Drums kreiert hat. Er ist Mitbegründer des britischen Soundsystems Kaotik und tourt durch ganz Europa. Außerdem wurden Brennan Heart und DJ Frans Zimmer alias Alle Farben angekündigt.

Mit dabei auch Bliss, Klopfgeister und Bombax

Am „Fasten Your Seatbelts Floor“ werden SaSaSaS auftreten. Hinter diesem Namen stehen Harry Shotta, Skibadee, Shabba D, Stormin, DJ Phantasy und Macky Gee. Mit dabei sind auch Mefjus, DC Breaks und Ed Rush. Für den „Cosmic Space Disco Floor“ wurden Bliss, Klopfgeister und Bombax engagiert. So werden musikalische Genres von Drum-and-Bass über Psytrance und Hardstyle bis Raggatek geboten.

Link: