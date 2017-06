Internationale Künstler bei „fabelhaft!“

Zum 30. Mal findet in Bad Schönau (Bezirk Wr. Neustadt) das Internationale Storytelling Festival „fabelhaft!“ statt. Bis Sonntag stehen bei diesem Erzählkunstfestival bedeutende internationale Künstlerinnen auf der Bühne.

Seit zehn Jahren besteht das Festival „fabelhaft“ schon in Niederösterreich. Heuer sind dabei 37 Künstlerinnen aus zwölf verschiedenen Ländern zu sehen. „fabelhaft!“ hat sich zu einem der weltweit bedeutendsten, Europas größtem und Österreichs einzigem „Festival der erzählenden Künste“ entwickelt.

„fabelhaft!“: Eröffnungsabend Beim Eröffnungsabend am Mittwoch standen der Comedian Peter Shub aus den USA und die Vienna Clarinett Connection auf der Bühne.

Ungewöhnliche Erzählformen

Neben klassischen Erzählern aus aller Welt erwarten das Publikum auch ungewöhnliche Formen des Storytellings, wie Pantomime, Tanz, Maskentheater oder Körperartistik. „Das Festival steht für Entschleunigung und für Toleranz anderen Kulturen gegenüber. Für die einfachste und zugleich wunderbarste Form der Kommunikation“, sagt Festival-Erfinder Folke Tegetthoff.

Neben klassischen Erzählkunstmeistern wie Folke Tegetthoff und Erich Schleyer stehen auch der gehörlose US-Erzähler Peter Cook oder die Inderin Deepa Kiran auf der Bühne. Einen besonderen optischen Genuss bietet das Maskentheater von Frieder Kahlert aus Deutschland ebenso wie Mask Changer Cho Kairin aus China und Tanz Shooting Star Stéphane Deheselle aus Belgien. Am Eröffnungsabend am Mittwoch hat der Comedian Peter Shub aus den USA gemeinsam mit der Vienna Clarinett Connection begeistert.

ORF

Für Fabelhaft-Begründer Folke Tegetthoff ist wichtig, dass sich das Festival an ein breites Publikum und unterschiedliche Altersklassen richtet. Bespielt werden dabei auch außergewöhnliche Locations wie das Festivalzentrum erZELT, ein Zelt in einer Tennishalle in Bad Schönau, der Kurpark und drei weitere Stationen in der Buckligen Welt.

Seit sechs Jahren ist Tessa Tegetthoff die Leiterin dieses Festivals, das neben Niederösterreich auch in der Steiermark, Wien und Linz Station macht. Für sie ist es wichtig, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Orte und die Programme eine Geschichte erzählen.

Barbara Baldauf, noe.ORF.at

