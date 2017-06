Starke Nachfrage für Windkraft-Anleihen

Die Windkraft Simonsfeld (Bezirk Korneuburg) meldet einen großen Erfolg. Nach nur neun Tagen waren alle Anleihen, die an der Börse auflagen, gezeichnet. Fast 400 Personen erwarben das verfügbare Kontingent binnen kürzester Zeit.

Dem Unternehmen aus Simonsfeld (Bezirk Korneuburg) stehen nun, nach der Auflage der Anleihen an der Börse, fünf Millionen Euro für Investionen zur Verfügung. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet ab dem dritten Jahr eine zweiprozentige Verzinsung.

„Das Interesse an unserer Windkraft Anleihe war wieder enorm. Das zeigt, dass immer mehr Menschen in den Ausbau der erneuerbaren Energienutzung investieren möchten“, sagte Marketingleiter Winfried Dimmel gegenüber der APA. Der gute Ruf der Windkraft Simonsfeld im Weinviertel und das attraktive Geschäftsfeld mit viel versprechenden Windkraftprojekten sieht er als wesentlichste Gründe für den Erfolg der Anleihe.

© Kzenon - Fotolia.com

Mit dem Geld werden elf neue Windkraftwerke errichtet. Sieben Anlagen der Drei-Megawattklasse werden im Windpark Kreuzstetten (Bezirk Mistelbach) gebaut, sagt Marketingleiter Wilfried Dimmel. In den Gemeinden Dürnkrut und Velm-Götzendorf (beide Bezirk Gänserndorf) werden vier neue Windkraftwerke mit ebenfalls drei Megawatt Leistung errichtet. Aktuell betreibt die Windkraft Simonsfeld 78 Windkraftwerke in Österreich und zwei in Bulgarien.

Ihre Produktionskapazität beträgt 432 Millionen Kilowattstunden - das bedeutet Strom für 108.000 Haushalte. Das Unternehmen versteht sich als Bürgerbeteiligungsunternehmen. Seit 1998 bietet das Unternehmen Anlegern die Möglichkeit gemeinsam Windkraftwerke zu betreiben. Derzeit sind 1.810 Personen als Aktionärinnen und Aktionäre sowie mehr als 1.940 Personen als Anleihezeichner an der Windstromproduktion beteiligt.

Links: