430 Projekte für moderne Bildung

Das Land unterstützt mehr als 430 Bauvorhaben im Kindergarten- und Pflichtschulbereich und will damit zu einer modernen Bildung beitragen. Die Baumaßnahmen werden über den Schul- und Kindergartenfonds gefördert.

Mehr als 60 der 430 geplanten Projekte an Kindergarten- und Schulgebäuden in Niederösterreich kosten mehr als 100.000 Euro. Bei diesen Bauvorhaben übernimmt das Land Niederösterreich etwa 25 Prozent der Kosten. Alleine diese Projekte lösen Investitionen von 65,8 Millionen Euro aus. Projekte unter 100.000 Euro werden mit einem Direktzuschuss gefördert.

Schwarz: „Wichtig Gemeinden zu helfen“

„Die Schul- und Kindergartenerhalter sind bei uns die Gemeinden und das fordert eine Gemeinde schon heraus, eine Schule oder einen Kindergarten auf den modernsten Stand zu bringen. Da ist es einfach wichtig, Mittel auszuschütten, um den Gemeinden zu helfen“, sagt Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP).

Unter den Projekten sind etwa der Volksschulum- und zubau in Zeillern (Bezirk Amstetten), der Neubau der Volksschule Brunn am Gerbirge (Bezirk Mödling) oder Kindergartenneubauten in Höflein (Bezirk Neunkirchen), Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha)und Lichtenau (Bezirk Krems).

Außerdem wird in Waldenstein (Bezirk Gmünd) ein Kindergarten mit integrierter Tagesbetreuungseinrichtung gebaut. In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) wird ein Schulgebäudekomplex für Volksschule, Sonderschule und Mittelschule errichtet.

