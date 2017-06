Rauchen und Feuer in Waldgebieten verboten

Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt ab Dienstag in ganz Niederösterreich die Waldbrandverordnung. Das bedeutet, dass offenes Feuer, aber auch das Rauchen von Zigaretten in Waldgebieten und in Waldnähe verboten sind.

Die Verordnung verbietet nicht nur das Wegwerfen von brennenden und glimmenden Gegenständen, sondern auch jegliches Entzünden von Feuer und das Rauchen in allen Waldgebieten und in Waldrandnähe. Darüber hinaus ist auch das Wegwerfen von Glasflaschen und Glasscherben verboten, weil diese wie ein Brennglas wirken könnten. Ein Verstoß gegen die Verordnung kann mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro geahndet werden.

Drei Mal so viele Waldbrände wie im Vorjahr

Die niederösterreichischen Feuerwehren mussten seit Mai bereits 114 Mal wegen Waldbränden ausrücken. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Waldbrände damit drei Mal so hoch, teilte Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwoch mit. „Aufgrund der anhaltenden Hitze werden die kommenden Tage und Wochen besonders kritisch“, so Pernkopf.

Laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner müsse man wegen der Trockenheit weiterhin mit Wald- und Wiesenbränden rechnen. Derzeit könne selbst ein kleiner Funke einen Großbrand auslösen. Selbst das Abstellen von Fahrzeugen auf trockenen Flächen, kann schon zu Bränden führen, heißt es. Laut Fahrafellner sei man personell und technisch aber vorbereitet.

