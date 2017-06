Satelliten im All mit Schutzhüllen aus Berndorf

Eine neue Generation von Telekommunikationssatelliten wird derzeit ins All befördert, Breitband-Internet soll durch sie künftig weltweit zur Verfügung stehen. Verpackt sind die Satelliten sind in eine Isolation aus Berndorf (Bezirk Baden).

Um die gewünschte Lebensdauer von 15 Jahren für einen Satelliten garantieren zu können, ist es nötig, die Temperaturverhältnisse im Inneren stabil zu halten. Dafür sorgt die Thermoisolation, die im Berndorfer Werk des Schweizer Konzerns RUAG Space hergestellt wird. Am Sonntag starteten zehn Satelliten nun in die Erdumlaufbahn.

ORF

Es handelt sich dabei um die zweite Generation der Iridium-Telekommunikationssatelliten namens „Iridium NEXT“, die unter anderem weltweiten Breitband-Internetzugang ermöglichen sollen. Die erste Generation wurde 1998 in Betrieb genommen und ermöglichte die Sprach- und Datenübermittlung, auch in abgelegenen Gebieten. Nun werden diese alten Satelliten sukzessive ausgetauscht.

12.000 Isolationsmatten für 81 Satelliten

Die ersten zehn Satelliten wurden bereits im Jänner ins Weltall befördert, am Sonntag folgte nun die zweite Tranche. Bis Mitte 2018 sollen schließlich 70 in einer Höhe von 780 Kilometer auf sechs unterschiedlichen Umlaufbahnen die Erde umkreisen. Die verbleibenden elf Stück werden vorläufig als Reserve auf der Erde gelagert.

Für die 81 Satelliten waren insgesamt 12.000 Isolationsmatten aus hauchdünner, metallbedampfter Polyimid-Spezialfolie nötig. Die 147 unterschiedlichen Teile eines Satelliten wurden in der Wiener RUAG-Austria-Zentrale entworfen und in Berndorf angefertigt. Erstmals kam für diese Großserie auch eine Maschine zum Einsatz. Die bisherigen Isolierungen etwa für eine Mars- und eine Merkur-Sonde waren noch mit Scheren und Nähmaschinen per Hand gemacht worden.

Knowhow aus Niederösterreich ist gefragt

Weltraum-Know-How aus Niederösterreich ist derzeit offenbar gefragt. Denn erst am Donnerstag brachte eine Rakete von Indien aus einen Satelliten in die Erdumlaufbahn, der in der FH Wiener Neustadt gebaut wurde - mehr dazu unter Wiener Neustädter Satellit startet ins All (noe.ORF.at; 22.6.2017).

Links: