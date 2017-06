Schwierige Löscharbeiten bei Waldbrand

Am Samstag sind im südlichen Niederösterreich zwei Waldbrände ausgebrochen. Bei Gutenstein (Bezirk Wr. Neustadt) dauerten die Löscharbeiten am Sonntag noch an, erschwert durch den Wind und die fehlende Wasserversorgung.

Der größere der beiden Waldbrände brach am späten Samstagnachmittag zwischen Gutenstein und Muggendorf (Bezirk Wr. Neustadt) aus. Die Flammen breiteten sich rasch auf ein Gebiet von etwa drei Hektar aus. Betroffen war ein Gebiet mit Schwarzkiefern. Der Wind fachte das Feuer in dem unwegsamen Gelände immer wieder an. Bei den Löscharbeiten war deshalb Hilfe aus der Luft nötig: Der Hubschrauber des Innenminsteriums war im Einsatz, um zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Bis zum Einbruch der Dunkelheit war das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Nach der Brandwache in der Nacht rückten die Feuerwehren um 6.00 Uhr erneut aus. Es gilt nun, alle Glutnester zu finden und zu löschen. Meter für Meter muss kontrolliert werden. Zudem ist ein ständiger Pendelverkehr von Gutenstein und Muggendorf nötig, um Löschwasser zum Einsatzort zu bringen. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch mindestens bis zu Mittag dauern.

3.000 Quadratmeter Fläche in Grillenberg in Brand

Auch in Grillenberg in der Gemeinde Hernstein (Bezirk Baden) brach Samstagnachmittag ein Brand aus. Rund 3.000 Quadratmeter Waldboden waren davon betroffen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando am Abend mitteilte. An den Löscharbeiten waren 82 Feuerwehrleute beteiligt. Details zur Brandursache wurden zunächst nicht genannt.

Um den Bodenbrand bekämpfen zu können, mussten zuerst längere Zubringerleitungen im steilen Gelände verlegt werden. Der eigentliche Brandherd befand sich laut Feuerwehr 200 Meter von einer Froststraße entfernt auf einem Bergrücken. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

