Mann wird am Ottensteiner Stausee vermisst

Am Stausee Ottenstein (Bezirk Zwettl) wird seit Samstagabend eine Person vermisst. Ein Mann dürfte beim Schwimmen untergegangen sein. Taucher der Wasserrettung und der Feuerwehr suchten bisher erfolglos nach dem Mann.

Passanten hörten Hilferufe und sahen danach eine Person im Ottensteiner Stausee untergehen, sagte Arnold Wagner, Landessprecher der Wasserrettung Niederösterreich, gegenüber noe.ORF.at. Es dürfte sich um einen Mann aus dem Raum Zwettl handeln, der nach dem Schwimmen nicht mehr nach Hause gekommen ist.

ORF.at/Christian Öser

Seit Samstag um 17.00 Uhr läuft die Suche nach dem Mann. Nachdem die Suche bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden musste, wurde der Einsatz am Sonntag um 7.00 Uhr fortgesetzt, berichtete Wagner. Zu Mittag waren 40 Helferinnen und Helfer an der Suche beteiligt, die meisten davon Taucher der Wasserrettung Niederösterreich sowie der Feuerwehr. Weitere Taucher wurden angefordert, so Wagner. Bisher verlief die Suche erfolglos.

Polizei suchte vermissten 25-Jährigen

Beim Donauinselfest in Wien ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem großen Blaulichteinsatz gekommen. Ein 25-jähriger Mann wurde nach einer Schwimmwette vermisst, Taucher suchten ihn. Nun traf ihn die Polizei jedoch an seiner Wohnadresse in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) an - mehr dazu in Donauinselfest: Vermisster war zuhause.

