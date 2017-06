Meixner bewältigte Race Across America

Alexandra Meixner hat das härteste Radrennen als erste Österreicherin überhaupt erfolgreich beendet. Die 46-jährige Waldviertlerin kam nach 5.000 Kilometern beim „Race Across America“ als Zweite ins Ziel.

„Erleichtert, müde, ungläubig, glücklich, schwebend.“ So beschrieb Alexandra Meixner ihre Gefühlslage unmittelbar nach der Zielankunft. Wenige Minuten zuvor hatte sie in der Nacht auf Montag das „Race Across America“ erfolgreich bewältigt.

Am 13. Juni brach Alexandra Meixner an der Westküste der USA auf. Zwölf Tage, vier Stunden und 35 Minuten später kam sie am Zielort Annapolis an der Ostküste an. Dazwischen lagen knapp 5.000 Kilometer und nicht weniger als 12 Bundesstaaten, die Meixner mit dem Rad durchquerte. In den knapp zwei Wochen nahm sie fast ausschließlich flüssige Nahrung zu sich. Schlaf gab es pro Tag nur ein paar Stunden.

Grenzerfahrung für Fahrerin und Lebensgefährten

Die 46-jährige Frauenärztin und Kabarettistin beendete das Rennen als eine von nur zwei Frauen. Auf die Siegerin Sarah Cooper aus den USA fehlten Meixner am Ende nicht einmal zehn Stunden. Bei den Herren ging der Sieg an den Steirer Christoph Strasser. Er kam knapp vier Tage vor Meixner ins Ziel.

„Hast du das wirklich gemacht? Hast du das wirklich geschafft? Ich habe es noch nicht verinnerlicht. Ich kann es noch nicht glauben“, so Meixner nach der Zielankunft. Auf Schritt und Tritt verfolgt und versorgt wurde die Waldviertlerin auf jedem Kilometer ihrer Reise von einem Betreuerteam, darunter ihr Lebensgefährte Walter Wegschaider. Auch er musste an seine Grenzen gehen. „Es ist eine Grenzerfahrung. Das ist die beste Beschreibung, die mir einfällt. Es war eine Herausforderung und ein Abenteuer.“

Erfolgsgeschichte weitergeschrieben

Mit Rang zwei beim „Race Across America“ schreibt Meixner das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte. Vergangenes Jahr stellte sie mit 20 absolvierten Ironman-Distanzen (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, Marathonlauf) an 20 aufeinanderfolgenden Tagen einen neuen Weltrekord auf. Wann das nächste Abenteuer folgt, ist noch offen.

Nach dem härtesten Radrennen der Welt hatte die Waldviertlerin im Ziel ohnehin nur einen Wunsch. „Ich habe riesengroßen Hunger und hoffe, dass es bald etwas zu essen gibt. Und dann mag ich ziemlich zeitig ins Bett.“

