Retz: Judas, fanatisch liebend und glaubend

Erstmals steht beim Festival Retz (Bezirk Hollabrunn) eine Uraufführung im Zentrum der Veranstaltungen: Christoph Ehrenfellner wurde mit der Komposition der Kirchenoper „Judas“ betraut.

Das Team des Festivals Retz initiierte diese Komposition, der Auftrag wurde von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich erteilt. Christoph Ehrenfeller ist ein Komponist, „für den zeitgenössische Musik und Tonalität keinen Widerspruch darstellen, sondern zu einer hochspannenden Symbiose verschmelzen“, so Intendant Alexander Löffler.

Judas - Visionär, Fanatiker oder Verräter?

Auf der Website des Festivals heißt es zu „Judas“: „Im Zentrum der Handlung steht eine der widersprüchlichsten Figuren der neutestamentlichen Überlieferung: Judas Iskariot - politischer Visionär oder verbohrter Fanatiker, schäbiger Verräter oder doch Teil der Fügung in einem übergeordneten, göttlichen Plan? Christoph Ehrenfellner entfernt in seiner hochdramatischen Komposition die Überlagerungen von nahezu 2000 Jahren Kirchen- und Menschheitsgeschichte und macht dadurch den leidenschaftlich liebenden und zugleich fanatisch glaubenden Menschen hinter der Legende sichtbar.“

Claudia Prieler

Vielleicht sei es an unserer Generation, einen „neuen Zugang zu dieser geheimnisumwitterten Gestalt, vielleicht auch zum christlichen Religionsverständnis zu finden - frei von Antisemitismus. Vor allem aber müssen wir lernen, mit einer Vielzahl der Deutungsansätze zu leben, und das nicht nur im ‚Fall Judas‘“, so Alexander Löffler, Intendant des Festivals Retz.

Die Titelpartie wird von Günter Haumer gesungen, der zuletzt als Graf Almaviva in Mozarts „Le nozze di Figaro“ an der Volksoper Wien oder bei „Christmas in Vienna“ im Wiener Konzerthaus reüssierte. Mit Ursula Langmayr als Cyborea und Sandra Trattnigg als Claudia Procula stehen ihm zwei international renommierte Sängerinnen in den zentralen Frauenrollen zur Seite.

Regie: Monika Steiner

Musikalische Leitung: Andreas Schüller

Bühne: Alexander Löffler

Kostüme: Inge Stolterfoth

Chorleitung: Andreas Salzburnn

Mitwirkende: Günter Haumer, Ursula Langmayr, Sandra Trattnigg, Stephen Chaundy, Meinhardt Möbius, Domen Krizaj und Stephen Chaundy; TERPSICHOREvokalensemble, Ensemble Festival Retz

Vorstellungen von 6. bis 23. Juli, Stadtpfarrkirche St. Stephan in Retz

Links: