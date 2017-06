Weitra: Zwischen Rosen, Bergen und Eifersucht

Peter Hofbauer, Intendant des Festival Schloss Weitra (Bezirk Gmünd), hat die musikalische Komödie „Rosen in Tirol“ in die Tiroler Bergwelt verlegt. Entstanden ist ein „Liebeskarussell“ mit Meldodien und Pointen.

Worum geht es in „Rosen in Tirol“? Auf der Website des Festivals können sich interessierte Besucherinnen und Besucher schon vor der Premiere am 7. Juli informieren: In einem Nobelhotel feiert die Society die alljährliche „Rosen Gala“, bei der auch die „Rosenkönigin“ gewählt wird. Das freut vor allem den besonders medienbewussten Hotelbetreiber Kaspar Hofer, der aus diesem Anlass seinen Freund und Finanzpartner Florian von Wertheimstein bei sich beherbergt, in dessen Ehe es zum wiederholten Male kriselt.

Rossen Stoimenov

Kein Wunder, dass Florians Frau Marie Luise eingeschnappt ist, hat es ihr umtriebiger Gatte doch diesmal auf die Aushilfskellnerin Christl abgesehen. Bestärkt wird Marie Luise dabei von ihrer Assistentin und Freundin Adelaide. Von Wertheimstein will Christl sogar zur „Rosenkönigin“ machen und erweckt damit zusätzlich die Eifersucht von Christls Verlobtem Adam, der als hoteleigener Masseur auch Marie Luise Wertheimstein zu seinen Kunden zählt.

In dem ganzen Gefühls-Chaos tauchen noch die bayrische Juwelierin Franziska sowie der norddeutsche Society-Journalist Horst-Uwe auf und sparen nicht mit guten Ratschlägen und dem Verfolgen eigener Interessen. „Und so kommt in der virtuellen Bergwelt Tirols ein aufregendes und mit Melodien und Pointen gespicktes Liebeswirren-Karussell in Fahrt“, sagt Autor Peter Hofbauer.

Intendanz: Peter Hofbauer

Regie: Andy Hallwaxx

Musik: Johnny Bertl und Manfred Schweng

Musikalische Leitung: Florian Schäfer

Bühnenbild: Ariane Maino

Bühnenbild: Ilona Glöckel

Mitwirkende: Caroline Vasicek, Stephanie Fürstenberg, Hubert Wolf, Ronny Kuste, Andreas Peer, Peter Kratochvil, Tanja Petrasek und Martina Dähne

Vorstellungen von 7. Juli bis 6. August, Schloss Weitra

Links: