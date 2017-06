Prucher als Landespolizeidirektor verabschiedet

Zehn Jahre lang war Franz Prucher Sicherheitsdirektor in Niederösterreich, fünf Jahre Landespolizeidirektor. Mit 1. Juli wechselt er ins Innenministerium. Am Dienstag wurde er offiziell als Landespolizeidirektor verabschiedet.

Prucher begann seine Karriere als Streifenpolizist bei der Wiener Sicherheitswachse in Döbling. Nach dem Jusstudium übernahm der gebürtige Steirer 2003 die Funktion des Sicherheitsdirektors in Niederösterreich. Seit 2012 war er Landespolizeidirektor. Bei seiner Verabschiedung durch Freunde und Wegbegleiter, blickte Prucher am Dienstag auch auf seine Zeit in Niederösterreich zurück. Er sprach dabei von zahlreichen Herausforderungen, die er gemeinsam mit seinem Team zu bewältigen hatte.

ORF

Das Schlimmste sei für ihn die Tat in Annaberg 2013 gewesen, erinnerte sich Prucher. Damals tötete der Amokschütze Alois H. vier Menschen, darunter drei Polizeikollegen. „Das geht schon unter die Haut. Da sieht man auch, was der Polizeiberuf bedeuten kann“, sagte Prucher am Dienstag. „Es gibt keine andere Berufsgruppe, die so einen hohen Blutzoll leistet. Wir haben ja auch jedes Jahr etwa 200 bis 300 verletzte Kollegen“, so Prucher.

Zahl der Straftaten deutlich gesunken

Prucher verwies bei seiner Verabschiedung auch darauf, dass es der Polizei in Niederösterreich gelungen sei, die Zahl der Straftaten massiv zu verringern. Bei seinem Amtsantritt mussten noch 95.000 Delikte pro Jahr verzeichnet werden. Bis zum Vorjahr sei es gelungen diese Zahl auf 76.000 zu senken.

APA/Pfarrhofer

Landtagspräsident Hans Penz betonte, dass Prucher stets Kompetenz bewiesen habe und hinter seinen Leuten gestanden sei. „Gerade dieses Rückgrat, das die Polizisten vor Ort brauchen, hast du nicht nur gestärkt, sondern insbesondere immer wieder von der Politik eingefordert. Das werden die niederösterreichischen Polizistinnen und Polizisten nie vergessen“, so Penz.

Prucher wird mit 1. Juli ins Innenministerium wechseln. Sein Nachfolger als Landespolizeidirektor in Niederösterreich wird der bisherige Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler - mehr dazu in Kogler neuer Landespolizeidirektor (noe.ORF.at; 21.6.2017).