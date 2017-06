Toter aus Stausee Ottenstein geborgen

Ein 51-jähriger Mann, der seit Samstag Nachmittag im Stausee Ottenstein (Bezirk Zwettl) vermisst worden ist, wurde am Mittwochvormittag von der Polizei tot aus dem See geborgen.

Es handelt sich nach Polizeiangaben um jenen 51-Jährigen, der am Samstag beim Schwimmen untergegangen war. Zeugen zufolge hatte der Mann zuvor mit den Händen gestikuliert und um Hilfe gerufen. Mehrere Suchaktionen in der Folge blieben erfolglos. Am Dienstag musste die Suchaktion wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden.

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr wurde die Leiche von Cobra-Tauchern gefunden. Der Mann kommt nach Angaben der Polizei aus dem Bezirk Zwettl. Seine Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Krems zur Beerdigung freigegeben.

