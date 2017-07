Polizeiinspektion eröffnet am Bahnhof St. Pölten

Am Bahnhof in St. Pölten gibt es ab sofort eine Polizeiinspektion, dafür wird der Standort beim Rathaus geschlossen. Ein Grund für die Übersiedelung ist laut Polizei die ideale Lage in einem sogenannten Brennpunktgebiet.

Die neue Polizeiinspektion befindet sich neben dem Postamt. 31 Beamte werden dort tätig sein. Der neue Standort sei nach Angaben der Polizei ideal gelegen, denn er befinde sich bei den am stärksten frequentierten Zonen der Stadt, nämlich der Fußgängerzone und dem Bahnhof.

ORF/Stefan Sailer

Von hier aus könne man auch die Kriminalität in den Zügen besser bekämpfen und zum Beispiel vorgelagerte Grenzkontrollen durchführen, so die Polizei. Außerdem sei die Inspektion für Passanten leicht zu finden. Während der Sommerferien wird die Schutzzone für Kinder und Jugendliche auf dem Bahnhof und rund um das Areal ausgesetzt. Im Herbst wird sie voraussichtlich wieder in Kraft treten.

