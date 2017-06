Zwei mutmaßliche Staatsverweigerinnen in Haft

Zwei mutmaßliche Staatsverweigerinnen sind am Donnerstag im Bezirk Krems festgenommen worden. Sie sollen öffentliche Bedienstete bedroht und von ihnen Geld gefordert haben. Bei einer der Frauen wurde eine Waffe sicher gestellt.

Bei den beiden Frauen handelt es sich um eine 43-Jährige sowie ihre 79-jährige Mutter. An dem Einsatz waren auch Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) und der Cobra beteiligt, weil auf die jüngere der beiden Verdächtigen eine Schrotflinte registriert war. Gegen die Frauen liegt laut Polizeiangaben eine rechtskräftige Anklage vor. Die Schrotflinte der 43-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen die Beschuldigte wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Frauen wegen mehrerer Schreiben von Dezember 2016 bis April 2017 versuchte Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt und versuchte Erpressung vor. Tochter und Mutter sollen unberechtigte Schadenersatzforderungen gestellt und mit der Eintragung in ein internationales Schuldenregister sowie anschließender Zwangsvollstreckung gedroht haben.

111.500 Euro in Schreiben gefordert

In den insgesamt 20 Schreiben wurden Beträge bis zu 111.500 Euro gefordert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Dabei wurden den Angaben zufolge Schriftsätze und Formulierungen verwendet, die von staatsfeindlichen Verbindungen wie „One People’s Public Trust“ (OPPT) oder „Terrania“ bekannt sind. Da die Frauen trotz Anklage versucht haben sollen, durch gefährliche Drohung mit einer Schädigung am Vermögen eine Bürgermeisterin und den Obmann eines Gemeindeverbandes zur Unterlassung der Einhebung von Abgaben und Gebühren zu nötigen, ordnete das Landesgericht Krems schließlich die Festnahme an.

Empfänger der Schreiben sollen auch Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft und des Landesgerichts gewesen sein. Durch Verurteilungen zahlreicher Anhänger staatsfeindlicher Bewegungen in den vergangenen Monaten ist laut dem LVT die Anzahl jener, die derartige Schreiben schicken, gesunken. „Nur wenige machen weiter“, sagte LVT-Leiter Roland Scherscher.

