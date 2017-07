Zahl der Jobsuchenden sinkt erneut

Die Entspannung am niederösterreichischen Arbeitsmarkt hält an. Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen um 1,5 Prozent gesunken. Angespannt blieb die Lage aber besonders für ältere Jobsuchende.

Ingesamt 61.854 Menschen waren im Juni in Niederösterreich auf Jobsuche, sie waren also entweder arbeitslos gemeldet oder in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Wie im Mai sank damit die Arbeitslosigkeit auch im Juni im Vergleich zum Vorjahr. Während die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen sank (minus 15,5 Prozent), stieg jene der Älteren (plus 7,3 Prozent).

Über 50-Jährige hätten es besonders schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, heißt es vom AMS. Hier soll die mit 1. Juli im Bezirk Baden gestartete „Aktion 20.000“ Abhilfe schaffen. Ab kommendem Jahr soll sie flächendeckend umgesetzt werden - mehr dazu in Bezirk Baden: Hoffnung für Langzeitarbeitslose (noe.ORF.at; 3.7.2017).

Wilfing: „Älteren wieder eine Perspektive geben“

Laut dem für den Arbeitsmarkt zuständigen Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) trägt die Aktion dazu bei, Älteren wieder eine Job-Perspektive zu geben. Bereits jeder Vierte beim AMS Niederösterreich Vorgemerkte ist langzeitarbeitslos. Schwierig ist die Lage am Arbeitsmarkt auch für gesundheitlich Beeinträchtige, gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Ausländer. Bei diesen Personengruppen stieg die Zahl der Jobsuchenden.

