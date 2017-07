Omar Haijawi-Pirchner wird neuer LKA-Chef

Omar Haijawi-Pirchner ist neuer Chef des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA). Der 37-jährige Oberstleutnant war bisher stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha).

Omar Haijawi-Pirchner ist damit Nachfolger des im April in den Ruhestand getretenen Franz Polzer. Der neue Chef des Landeskriminalamtes Niederösterreich wird am Mittwoch offiziell vorgestellt.

privat

Nach der Matura im Bundesrealgymnasium Gmünd und dem Präsenzdienst bei der Stabskompanie am Truppenübungsplatz in Allentsteig (Bezirk Zwettl) absolvierte Haijawi-Pirchner von 1999 bis 2001 in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) seine polizeiliche Grundausbildung.

Seiner ersten Dienstzuteilung in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) folgte 2005 bis 2006 die Grundausbildung für dienstführende Beamte in Traiskirchen (Bezirk Baden). 2008 bis 2011 absolvierte Haijawi-Pirchner an der FH Wiener Neustadt das Studium „Polizeiliche Führung“. 2014 schloss er das Masterstudium „Strategisches Sicherheitsmanagement“ ab.

Frühes Interesse an Kriminalpolizei

Der 37-Jährige war zuletzt stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha), nun kehrt er zum Landeskriminalamt zurück. „Ich habe mich schon in meiner frühesten Ausbildungszeit für die Kriminalpolizei und auch für eine Führungsposition interessiert“, so Haijawi-Pirchner, der schon in den Jahren 2004 bis 2011 in den Ermittlungsbereichen Leib und Leben sowie Diebstahl für das Landeskriminalamt tätig war.

Der Stellenwert der Kriminalpolizei sei unverändert „wichtig, außerdem ist sie ständig Änderungen unterworfen“, erklärt der designierte Leiter des Landeskriminalamtes gegenüber noe.ORF.at. Seiner neuen Aufgabe will er aufgeschlossen entgegentreten, „dann kann man sich auch auf neue Phänomene einstellen.“

Sieben Bewerber für Führungsposition

Haijawi-Pirchner lebt im Bezirk Bruck an der Leitha, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Ab 1. August ist er neuer Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Er folgt damit Brigadier Franz Polzer, der nach vielen großen Kriminalfällen in Pension gegangen ist - mehr dazu in Von Blauensteiner bis Fritzl: Kriminalist geehrt (noe.ORF.at; 19.5.2015).

Laut Generalmajor Franz Popp, der nach dem Wechsel von Franz Prucher ins Innenministerium und bis zum Amtsantritt von Konrad Kogler die Landespolizeidirektion leitet, konnte sich Haijawi-Pirchner gegen sechs Mitbewerber durchsetzen. „Vier Bewerber waren aus Dienststellen in Niederösterreich, zwei aus Wien und ein Bewerber aus dem Innenministerium“, so Popp gegenüber noe.ORF.at.

250 Mitarbeiter an drei Standorten

Das LKA Niederösterreich hat seinen Sitz in St. Pölten sowie zwei Dienststellen in Mödling und Korneuburg. Interimistischer Leiter ist Klaus Preining, der zuletzt auch der Stellvertreter von Franz Polzer war. Laut Preining beschäftigt das Landeskriminalamt 250 Mitarbeiter, diese sind auf zehn Ermittlungsbereiche und acht Assistenzbereiche aufgeteilt. Zu den Assistenzbereichen gehören beispielsweise die Tatortgruppe, der IT-Bereich, die Kriminalprävention oder die Kriminalpolizeiliche Untersuchung (KPU).

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at

Link: