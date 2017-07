Polizei klärte 43 Einbrüche im Waldviertel

Zwischen September 2016 und Juni 2017 ereigneten sich in den Gemeinden Groß Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) und Schwarzenau (Bezirk Zwettl) zahlreiche Einbrüche. Die Polizei forschte nun einen Verdächtigen aus.

Von den Einbrüchen betroffen waren vor allem Gastronomiebetriebe, Kantinen sowie Einfamilienhäuser. Gestohlen wurden Lebensmittel, Getränke, Zigaretten und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.400 Euro. Ende Juni konnte die Polizei einen 61-jährigen Österreicher ausforschen.

Verdächtige zeigt sich geständig

Bei der Einvernahme war der Verdächtige geständig, 43 Einbrüche im Stadtgebiet von Groß Siegharts sowie in den Katastralgemeinden Weinern und Sieghartsles sowie in Schönfeld an der Wild begangen zu haben. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Links: