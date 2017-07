Vater und Sohn stellen Einbrecher-Duo

Bei einem Bauunternehmer aus Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wurde innerhalb von zwei Wochen fünf Mal eingebrochen. In der Nacht auf Montag legte er sich mit seinem Sohn auf die Lauer und ertappte zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Der erste Einbruch geschah am 21. Juni in der Privatwohnung des Bauunternehmers. Dabei wurden sämtliche Kästen und Laden durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck, Bargeld, Schlüssel und ein Revolver, der sicher verwahrt war. Manfred Scherrer war zwar verärgert, dachte sich aber nichts weiter und erstattete bei der Polizei Anzeige.

monatsrevue.at/Lenger

Doch nur zwei Tage später schlugen die Täter erneut zu, diesmal am Firmenareal des Unternehmers in Wimpassing an der Leitha (Burgenland). Dort wurde unter anderem eine Fernbedienung für das Firmentor entwendet. Mit einem Hammer schlugen sie zudem ein Loch in eine Mauer zu einem Lager, scheiterten jedoch, weil dahinter ein Container stand.

Akkubohrer und Trennscheiben gestohlen

Wieder zwei Tage später kamen die Täter das dritte Mal. Diesmal erbeuteten sie aus dem Lager zahlreiche Musikinstrumente, denn der Unternehmer ist nebenbei auch Altwarenhändler. Schließlich folgte ein vierter Einbruch, bei dem Baumaschinen wie Akkubohrer oder Trennscheiben entwendet wurden. „Ich ging davon aus, dass es sich um einen persönlichen Angriff auf mich handelt“, so der Bauunternehmer gegenüber noe.ORF.at.

monatsrevue.at/Lenger

Scherrer reagierte und installierte mehrere Kameras am Firmenareal. Zudem legte er sich in der Nacht mit einem Nachtsichtgerät in sicherer Entfernung auf die Lauer. Die erste Nacht ohne Erfolg, doch von Sonntag auf Montag fuhr kurz vor Mitternacht plötzlich ein Wagen vor dem Firmengelände vor. Der Unternehmer und sein Sohn beobachteten, wie zwei Männer ausstiegen. „Einer verdrehte daraufhin die Überwachungskameras, der zweite beruhigte meinen gutmütigen Hund ‚Zoli‘“, sagte Scherrer.

Einbrecher flüchtete über das Feld

Mit der Fernbedienung, welche die Täter Tage zuvor gestohlen hatten, öffneten sie danach das Firmentor und parkten am Areal. Während Sohn Andreas die Polizei alarmierte, sperrte Vater Manfred die Zufahrtsstraße zum Areal ab. Einer der Täter konnte von der Polizei kurz darauf festgenommen werden, der Zweite flüchtete über das angrenzende Feld.

monatsrevue.at/Lenger

Eine Fahndung, an der sich auch ein Hubschrauber beteiligte, wurde eingeleitet, allerdings ohne Erfolg. Bei dem festgenommen Täter soll es sich um einen Mann aus Wiener Neustadt handeln. Bei einer Hausdurchsuchung konnte das Diebesgut aus der Firma und aus dem Privathaus des Unternehmers sichergestellt werden. „Ich bin sehr froh, dass jetzt endlich einer der Täter in Haft ist“, sagte Scherer, der nach zwei schlaflosen Nächten wieder auf etwas Ruhe hofft.