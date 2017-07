Werner Trock ist neuer Landesamtsdirektor

Die Bundesregierung hat am 30. Mai Werner Trock zum neuen Landesamtsdirektor bestellt. Der 53-Jährige folgt Werner Seif nach, der diese Funktion seit dem Jahr 2000 ausgeübt hatte und am Dienstag offiziell verabschiedet wurde.

Es sei dies ein „Tag der Dankbarkeit“, weil man auf die Tätigkeit von Werner Seif zurückblicke, und zugleich ein „Tag der Zuversicht“, weil man den neuen Landesamtsdirektor Werner Trock begrüßen könne, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten.

Der Erfolg eines Landes sei untrennbar mit einer effizienten und schlagkräftigen Verwaltung verbunden, sagte sie. Der Landesdienst habe eine „entscheidende Botschafterfunktion“ und sei „Drehscheibe zwischen Politik und Bevölkerung“.

NLK/Filzwieser

Werner Seif habe sich als „hervorragender Jurist, moderner Manager und strategischer Kopf“ vor allem durch seine Vielseitigkeit ausgezeichnet, er sei „sattelfest in der Theorie und erprobt in der Praxis“, so die Landeshauptfrau. Der im Jahr 1955 geborene Werner Seif trat 1979 in den Landesdienst ein. Am 1. März 1995 wurde er zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter bestellt, von 2000 bis 2017 bekleidete er das Amt des Landesamtsdirektors.

Der neue Landesamtsdirektor Werner Trock habe „das Land und die Landesverwaltung von der Pike auf“ kennengelernt und zeichne sich durch „sehr viel Fachkompetenz, sehr viel Erfahrung und eine unglaubliche Führungsqualität und Managementqualität“ aus. Werner Trock wurde 1964 in Wien geboren und trat 1982 in den Landesdienst ein. Er war unter anderem von 1998 bis 2006 als Büroleiter von Landesrat Wolfgang Sobotka (ÖVP) und in den Jahren 2006 bis 2017 als Büroleiter von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) tätig.

