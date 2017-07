Unwetter überraschte Velm-Götzendorf

Nach einem sonnigen Tag ist am Mittwoch in Velm-Götzendorf und Ebenthal (beides Bezirk Gänserndorf) ein heftiges Gewitter aufgezogen und hat schwere Schäden angerichtet. Benachbarte Gemeinden blieben hingegen weitgehend verschont.

Das Gewitter war laut Feuerwehr auf die Gemeinden Velm-Götzendorf und Ebenthal beschränkt. „Es kam völlig überraschend“, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Velm-Götzendorf, Franz Stöckl. „Die Wetterprognosen hatten ursprünglich nur von ein paar Millimeter Niederschlag am Abend gesprochen, aber nicht von einem so heftigen, lokalen Gewitter.“

15 Bäume umgestürzt

Das „größte Übel“ war laut Stöckl der Sturm. 15 Bäume knickten um und fielen auf die Straße, die Wohnräume eines Hauses wurden vermurt, Straßen mit Schlamm überzogen und das Dach eines Hauses in Ebenthal wurde abgedeckt. „Das ganze Szenario war nach 15 Minuten wieder vorbei“, so Stöckl. Der Einsatz für die 35 Feuerwehrleute, um die Schäden zu beseitigen, dauerte hingegen zweieinhalb Stunden. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

Durch den Hagel kam es in den beiden Gemeinden auch zu Ernteschäden in Weingärten und auf Getreidefeldern. Ein betroffener Winzer sprach von einem „Wirbelsturm“, der durch die Gemeinde gezogen sei. „So einen heftigen Sturm habe ich in unserer Ortschaft noch nie erlebt“, bestätigte auch der Feuerwehr-Kommandant.

