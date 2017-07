Traisental: Ein Fest für Johanna Doderer

Von 15. bis 23. Juli findet das Kulturfest Traisental statt. Nach den Vorstellungen der Veranstalter soll es ein regionales Fest mit jungen und arrivierten Künstlern sein. Der Komponistin Johanna Doderer ist ein Schwerpunkttag gewidmet.

Klassische Musik, Volksmusik, bildende Kunst, Literatur und regionale kulinarische Angebote sollen das Areal des Schlosses Walpersdorf (Bezirk St. Pölten) in „eine Genusszone für alle Sinne verwandeln“, so Harald Kosik, der Künstlerische Leiter des Kulturfestes Traisental und der Schlosskonzerte Walpersdorf.

Stift Herzogenburg und Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn (beide Bezirk St. Pölten) sind heuer erstmals Schauplätze des Kulturfests Traisental. „Dabei stehen das Natürliche, das Regionale und das Kulturelle im Mittelpunkt - im Sinne eines regionalen Festes mit jungen und arrivierten Künstlern, die im einzigartigen Ambiente aufspielen werden“, schwärmt Kosik.

Beim Kulturfest werden renommierte Künstler wie die Pianisten Stefan Vladar und Christopher Hinterhuber, der Bariton Bo Skovhus, das Klavierduo Önder, der Cellist Franz Bartolomey, das Barockensemble The Theatre of the Ears und der im Weinviertel lebende Schriftsteller Peter Turrini sein. „Junge aufstrebende Musiker wie das Auner Quartett, das Alverina Streichquartett oder die Harfenistin Elisabeth Plank präsentieren sich erstmals dem Traisentaler Publikum“, so der Künstlerische Leiter des Festivals.

Sechs Stunden Musik von Johanna Doderer

Dem vielfältigen Kammermusikschaffen der österreichischen Ausnahmekomponistin Johanna Doderer ist am 22. Juli ein künstlerisches Portrait gewidmet: Peter Turrini, den eine enge künstlerische Freundschaft mit Johanna Doderer verbindet, liest ausgewählte Texte.

Ihren vielfältigen Werken, darunter die Uraufführung eines „Traisental Ländlers“ werden berühmte klassische Kompositionen gegenübergestellt. Am Podium zu Gast sind Musiker wie das Klavierduo Önder, das Auner Streichquartett und das Duo Arcord. Otto Brusatti führt als Moderator durch den Abend. Abschließend sorgen die Fensageiger aus dem steirischen Salzkammergut für einen zünftigen Ausklang im Schlosshof von Walpersdorf.

„Das alles in einem feinen Rahmen, der dem Publikum die Möglichkeit gibt, die Seele baumeln zu lassen und das Leben und die Musik zu genießen“ (Kosik). Doch das zentrale Thema der „Lebensfreude“ erstreckt sich auch auf andere Sinne und Genüsse: Eine Ausstellung mit Werken von Rudi Morandini (Frankreich), Jürgen Norbert Fux (Salzburg), Lukas Lorenz (Niederösterreich), Paul Mühlbauer (Steiermark) und Daniel Domaika (Spanien) wird im Schloss Walpersdorf zu sehen sein.

