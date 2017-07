Startschuss für Surfen in der Stadt

Ab 8. Juli ist Österreichs einzige künstlich stehende Welle zu Gast in Vösendorf (Bezirk Mödling). Das mobile Surfbecken „CityWave" kann von Anfängern und Profis mit regulären Surfbrettern befahren werden.

Nach 279 Tagen Pause wurde die „CityWave“ am Donnerstag wieder in Betrieb genommen. Vom Schwarzenbergplatz in Wien übersiedelte das Areal nun zur Shopping City Süd. Am 8. Juli beginnt der reguläre Betrieb. „Wir haben innerhalb kürzester Zeit eine Kooperation auf die Beine gestellt, die unser Angebot wunderbar ergänzt. Wir werden heuer zu Surfing City Süd“, freute sich SCS-Manager Anton Cech während die besten Riversurfer Österreichs die Welle zur Einweihung am neuen Standort begutachteten.

ORF NÖ

Die Technik hinter der „CityWave“ ist simpel und dennoch beeindruckend. Von einem Unterbecken werden mit acht Pumpen insgesamt 800 Kubikmeter Wasser in das Surfbecken befördert. Mit einem gleichmäßigen Wasserdruck entsteht in der siebeneinhalb Meter breiten Anlage eine konstante Welle, die auch schnelle Manöver und Tricks ermöglicht.

Profis trainieren Tricks

„Im Vergleich zum Meer ist das Surfen hier viel einfacher zu erlernen. Das Hinauspaddeln und die Schwierigkeiten beim Aufstehen fallen weg. Man kommt schnell zum eigentlichen Surfen und wenn man vom Board fliegt, kann man sofort einen neuen Versuch starten“, erklärte Riversurf-Staatsmeister Lukas Haigermoser. Der Salzburger selbst nutzt die knapp eineinhalb Meter große Welle um an seiner Technik zu feilen. „Man kann Tricks ohne viel Aufwand so lange trainieren, bis sie sitzen. Für mich bietet die Anlage perfekte Trainingsmöglichkeiten“, so Haigermoser.

ORF NÖ

Anfänger können sich mit Hilfe einer Haltestange und professioneller Betreuung zuerst ein gutes Gefühl am Surfbrett holen, bevor sie sich alleine in die Welle wagen. „Bei uns wird Sicherheit groß geschrieben. Jeder Teilnehmer wird von zwei Surflehrern am Beckenrand mit Rat und Tat unterstützt. Man muss dann nur noch gemütlich aufstehen und zu Beginn das Gleichgewicht halten. Dann ist die Basis gelegt“, beschrieb Surf-Chefcoach Theresa Salaberger die ersten Schritte. Das Wellenreiten auf der CityWave kann man noch bis 30. September in Vösendorf ausprobieren.

