Feuerwehrjugend kämpft um Leistungsabzeichen

Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) wird von Donnerstag bis Samstag zur Hauptstadt der Feuerwehrjugend. 5.000 Burschen und Mädchen kämpfen in diesen Tagen um das begehrte Leistungsabzeichen in Bronze und Silber.

Um 6.00 Uhr war für die Jugendlichen am Freitag Tagwache. Nach dem Frühstück mit Marmeladensemmerl, Tee und Kakao, ging es direkt zu den Bewerben, die Gruppenbewerbe in Bronze. 200 Mannschaften sind gleich am ersten Bewerbstag im Einsatz.

Die Burschen und Mädchen stellen ihren hohen Ausbildungsstandard unter Beweis. Für die 10- bis 16-Jährigen ist das eine körperliche und feuerwehrtechnische Herausforderung. Neben dem sportlichen Kampf um Sekunden im Bewerb warten auf den Feuerwehrnachwuchs aber auch Spiel, Spaß und Lagerfeuerromantik.

zurück von weiter

Bereits am Donnerstag schlugen die jungen Feuerwehrleute ihr Quartier am Sportplatz in Neuhofen an der Ybbs auf. Nicht in gemütlichen Hotelzimmern, sondern in über 500 Zelten. Die Jugendgruppen werden in etwa 1.000 Fahrzeugen zum Jugendlager gebracht. Für den Veranstalter bedeutet das eine enorme organisatorische Herausforderung.

Junior-Fire-Cup als Höhepunkt

Der Wettkampf-Höhepunkt ist am Samstag um 16.45 Uhr zu erwarten. Beim traditionellen Junior-Fire-Cup treten die schnellsten Jugendgruppen gegeneinander an. Am Samstag steht das Lager zwischen 9.00 und 19.00 Uhr ebenso allen Interessierten offen. Die Siegerehrung steht am Sonntag um 9.00 Uhr auf dem Programm.

NÖ Landesfeuerwehrverband

Höchstleistungen werden beim Jugendlager nicht nur den Bewerbsgruppen abverlangt. Um für die Bewerbe genügend Kraft und Ausdauer aufzubringen, führt an ausreichender Verköstigung kein Weg vorbei. Der Versorgungsdienst des Landesfeuerwehrverbandes rückt mit einer mobilen Großküche an.

Um den Hunger zu stillen, müssen die Feuerwehrköche insgesamt 14 Tonnen Lebensmittel verarbeiten: 700 Kilo Frischfleisch, 450 Kilogramm Reis, 35.000 Stück Gebäck, 600 Kilogramm Brot, 1.400 Kilogramm Teigwaren (Hörnchen), 5.000 Stück Würste, 5.000 Stück Topfengolatschen und 12.000 Stück Obst. Um den Durst zu stillen, stehen 36.000 Liter Getränke bereit.

Links: