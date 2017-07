Amadeus-Award-Gewinner zeigen ihr Handwerk

In Scheibbs startet am Samstag die „Intertonale“, ein Musikseminar für zeitgenössische Musik. Dabei zeigen u.a. die Amadeus-Award-Gewinner Mira Lu Kovacs (Schmieds Puls) und Marco Kleebauer (Leyya), wie sie an Songs arbeiten.

Der Startschuss für die „Intertonale“ fällt am Samstag mit einem Eröffnungskonzert der Amadeus-Award-Gewinner Schmiedspuls und dem Kammerorchester Scheibbs am Rathausplatz in Scheibbs. Das Musikseminar richtet sich an Musikerinnen und Musiker, die „gerne über den Tellerrand blicken, neue Ideen aufgreifen und im Zusmamenspiel mit anderen die Chance sehen, ihr eigenes musikalisches Universum zu erweitern“, heißt es in einer Aussendung.

APA/Georg Hochmuth

Von freier Improvisation bis „Soundpainting“

In einem Ensembleworkshop zeigt Mira Lu Kovacs, wie ihre Songs entstehen, Marco Kleebauer vermittelt den Teilnehmern seine Arbeitsweise im Sound-Producing. Die Sängerin Agnes Heginger befasst sich mit freier Improvisation und dem bewussten Umgang mit musikalischen Klischees, Ceren Oran wiederum bringt den Teilnehmern bei, was hinter „Soundpainting“ steckt, einer Methode zur Echtzeit-Komposition. Das Abschlusskonzert der Musikseminar-Teilnehmer findet am 14. Juli im Kulturportal Scheibbs statt.

„Aufbauend auf ein über die Jahre geknüpftes Netzwerk gelang es uns wieder ein höchst qualitätsvolles Programm auf die Beine zu stellen, das die zeitgenössische, junge Musikszene in Österreich gut und in origineller Weise abbildet“, sagt der musikalische Leiter der „Intertonale“, Arnold Zamarin. Das Musikseminar sieht sich als Fortsetzung der Scheibbser Jazzwoche, bei der sich die internationale Musikszene in der Mostviertler Bezirkshauptstadt traf. Daran wolle man anknüpfen, aber gleichzeitig „auch neue Wege beschreiten“, heißt es seitens der Veranstalter.

Link: