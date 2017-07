Fünf Mio. Euro zusätzlich für Güterwege-Ausbau

Das Land Niederösterreich investiert in den kommenden beiden Jahren fünf Millionen Euro zusätzlich in die Sanierung und den Neubau von Güterwegen. Dadurch sollen die ländlichen Regionen gestärkt werden.

Das Güterwegenetz in Niederösterreich erstreckt sich über 30.000 Kilometer. Jährlich werden etwa 17 Millionen Euro in die Erhaltung und den Neubau investiert. Dennoch ist die Sanierung mancherorts dringend notwendig. Deshalb sollen in den nächsten zwei Jahren fünf Millionen Euro zusätzlich investiert werden.

Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gehe es bei dem Investitionspaket vor allem darum, den ländlichen Raum zu stärken. „Für dieses Ziel machen wir uns auch die neuen Technologien zum Nutzen, weil in diesem Bereich große Chancen und Möglichkeiten liegen", so Mikl-Leitner. Für die ländlichen Regionen sei aber nicht nur etwa schnelles Internet entscheidend, sondern auch das Wegenetz. "Aus diesem Grund leisten wir auch hier zusätzliche Unterstützung“, so die Landeshauptfrau.

250 Projekte werden vorgezogen

Das Zusatzpaket soll Gesamtinvestitionen in der Höhe von etwa zehn Millionen Euro auslösen. Dadurch soll auch das örtliche Baugewerbe belebt werden, heißt es. Durch die Investitionen können nämlich 250 Projekte in ganz Niederösterreich früher als ursprünglich geplant realisiert werden. Das helfe auch, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu stärken, sagt Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP): „Güterwege sind Lebensadern des ländlichen Raumes und stärken dabei auch den Tourismus. Unsere Bäuerinnen und Bauern müssen die besten Voraussetzungen vorfinden, um ihre Höfe bewirtschaften zu können.“