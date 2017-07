Cobra-Beamte bei G-20-Krawallen im Einsatz

Wegen der gewaltsamen Protesten rund um den G-20-Gipfel in Hamburg hat die deutsche Polizei Unterstützung der Spezialeinheit Cobra angefordert. „Wir sind voll involviert in die Spezialeinsätze“, sagt Gerald Hayder von der Cobra.

Geplünderte Geschäfte, brennende Barrikaden, Wasserwerfer und Tränengas: Im Hamburger Schanzenviertel sind in der Nacht auf Samstag die Proteste gegen den G-20-Gipfel eskaliert. Vermummte Demonstranten und Randalierer lieferten sich Straßenschlachten mit der Hamburger Polizei, die mittlerweile auf Unterstützung von Spezialkräften - auch aus dem Ausland - zählen kann. 20 Beamte der Sondereinheit Cobra, die ihren Sitz in Wiener Neustadt hat, wurden zur Unterstützung angefordert.

APA/dpa/Axel Heimken

„Wir sind mit den deutschen Spezialkräften an den Brennpunkten, die sich ergeben, eingesetzt. In der heutigen Nacht waren unsere Leute speziell im Schanzenviertel im Einsatz“, sagt Gerald Hayder von der Cobra. „Wir suchen Personen, versuchen, Personen festzunehmen, was in der letzten Nacht insbesondere im Schanzenviertel sehr häufig der Fall war. Wir versuchen, mit den deutschen Kollegen für Sicherheit und Ordnung in Hamburg zu sorgen.“

G-20-Gipfel in Hamburg In der Hansestadt kommen die Regierungschefs der führenden Industrienationen zum G-20-Gipfel zusammen.

213 Beamte verletzt, 14 Festnahmen

Bei den gewaltsamen Protesten sind nach Angaben der Hamburger Polizei bisher 213 Beamte verletzt worden. Die Zahl der verletzten Polizisten werde aller Voraussicht nach allerdings noch steigen, weil sich manche erfahrungsgemäß erst später meldeten, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Unter den Cobra-Beamten aus Österreich gibt es laut Hayder bislang keine Verletzte. In der Krawallnacht auf Samstag wurden laut Hamburger Polizei 14 Menschen festgenommen und 63 in Gewahrsam genommen worden.

APA/dpa/Michael Kappeler

Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Spezialkräfte ist laut Hayder längst keine Ausnahme mehr. Die Anfrage aus Deutschland um Unterstützung beim Einsatz rund um den G-20-Gipfel kam daher nicht überraschend. „Insbesondere die Kooperation mit den Kollegen aus Deutschland ist Usus geworden, wir arbeiten mit ihnen sehr eng zusammen“, sagt Hayder. „Ein Beispiel dafür war letztes Jahr der Einsatz anlässlich der Terrorlage in München bzw. haben wir sie in den Jahren davor bereits beim G-7-Gipfel tatkräftig unterstützt.“