KASUMAMA: Westafrika kommt ins Waldviertel

In Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) startet am Mittwoch das 17. KASUMAMA Afrika Festival. Fünf Tage lang sind heuer Künstler aus Westafrika zu hören - von traditioneller Musik bis zum urbanen Afro-Pop der Gegenwart.

Das Festival versteht sich als Ort der Begegnung und der Völkerverständigung, dessen Programm die kulturelle Vielfalt des afrikanischen Kontinents abbildet. Die Besucher, Mitwirkenden und Künstler sollen dabei in freundschaftlicher Atmosphäre zusammengebracht werden, heißt es in einer Aussendung.

Abigail Snyder

Die diesjährige 17. Auflage, die vom 12. bis zum 16. Juli in Moorbad Harbach stattfindet, ist der Region Westafrika gewidmet. Zu den Höhepunkten des Festivals zählen jedenfalls die senegalesische Familien-Band Takeifa, der junge Künstler Kyekyeku aus Ghana und das BKO Quintet aus Mali.

Weltweiter westafrikanischer Einfluss

Doch auch Künstler aus anderen Teilen der Welt sind zu sehen und zeigen, welchen Einfluss (west-)afrikanische Musik haben kann. So präsentieren etwa das Garifuna Collective (Belize, Honduras, Guatemala) und Kabaka Pyramid & The Bebble Rockers (Jamaika) die afro-karibische Kultur aus Vergangenheit und Gegenwart. Dazu kommen multikulturelle Künstler aus Deutschland (Jobarteh Kunda) und auch Österreich (Petaw Band).

Peter Rakossy

Am Sonntagnachmittag schließt das Festival wie schon in den vergangenen Jahren mit dem sogenannten Cross Over ab. Diese Veranstaltung bringt den Grundgedanken und das leitende Motto des Festivals, die Völkerverständigung, noch einmal auf den Punkt. Eine Künstlergruppe aus der Region, heuer die Waldviertler Borderland Dixieband, führt dabei traditionellerweise Stücke auf - im Zusammenspiel mit einem afrikanischen Gegenpart. Dafür wurde heuer die westafrikanische Percussion-Gruppe Tum Tum Rhythms rund um den Djembe-Meister Lamin Camara ausgewählt.

