Ehemaliger Bankangestellter als Bankräuber

Zu vier Jahren Haft ist am Dienstag am Landesgericht Wr. Neustadt ein Mann verurteilt worden, der im Februar einen Bankfiliale in Vösendorf (Bezirk Mödling) überfallen haben soll. Er war ein früherer Angestellter der Bank.

Beamte des Landeskriminalamts hatten den Überfall rasch geklärt. Als Tatverdächtiger wurde ein ehemaliger Angestellter der Bank festgenommen. Er kannte alle Sicherheitsvorrichtungen und dürfte den Überfall sorgsam geplant haben - mehr dazu in Bank in Vösendorf überfallen (noe.ORF.at; 28.2.2017).

Überfall geschah am Faschingsdienstag

Laut Anklage überfiel der Mann am Faschingsdienstag seine frühere Kollegin noch vor Geschäftsbeginn. In einem Nebenraum zwang er sie mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe des Geldes. Dann konnte er unerkannt flüchten. Bei dem Überfall trug er eine Maske.

Die Polizei ging auf Grund der Verhaltensweise von einem Angestellten als Täter aus. Nach knapp sechs Wochen wurde der Mann von der Spezialeinheit Cobra in seiner Wohnung in Wien verhaftet. Er gestand schließlich die Tat, als Motiv gab er Geldmangel an. Das Urteil, vier Jahre Haft, ist noch nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt noch keine Erklärung dazu abgab.

