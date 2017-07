Deutliches Gästeplus in Marchfeldschlössern

In den beiden Marchfeldschlössern Schloss Hof und Schloss Niederweiden (Bezirk Gänserndorf) konnte im ersten Halbjahr 2017 ein deutliches Besucherplus verzeichnet werden. Die Zahl der Gäste stieg um 32 Prozent an.

Knapp 124.000 Gäste besuchten die beiden Marchfeldschlösser zwischen Anfang Jänner und Ende Juni des heurigen Jahres. Erklärtes Jahresziel sind 300.000 Besucher. Das sei laut Franz Sattlecker, dem Geschäftsführer der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H, die auch die Marchfeldschlösser betreibt, in Reichweite. Schon im Vorjahr konnten die Eintritte um 37 Prozent gesteigert werden. Schloss Hof und Schloss Niederweiden waren dennoch ein Verlustgeschäft - mehr dazu in Schloss Hof: Minuszahlen trotz Besucherrekords (noe.ORF.at; 16.1.2017).

Hertha Humaus

Teure Investitionen in die Anlage

Viel Geld kosten derzeit vor allem die Sanierungsarbeiten. Der Kaskadenbrunnen und die 7. Gartenterrasse in Schloss Hof werden wiederhergestellt. Diese Arbeiten belaufen sich laut einer Aussendung auf eine Investitionssumme von etwa neun Millionen Euro. „Durch die gestiegenen Besucherzahlen in Schloss Hof zeigt sich, dass sich die hohen Investitionen in die Restaurierung der Marchfeldschlösser und deren Gartenanlagen sowie der Ausbau unserer Angebote auszahlen,“ sagt Sattlecker.

Im Vorjahr waren es laut einer Aussendung vor allem die die Franz Joseph-Sonderausstellung in Schloss Niederweiden sowie die im Frühjahr eröffneten Erlebnispfade, die bei den Gästen punkten konnten. Heuer stehen beide Schlösser ganz im Zeichen von Maria Theresia. Im Rahmen einer Sonderausstellung anlässlich Maria Theresias 300. Geburtstages sind bis 29. November in beiden Marchfeldschlössern Ausstellungen zu sehen - mehr dazu in Schloss Hof im Zeichen von Maria Theresia (noe.ORF.at; 11.3.2017).

ORF

Ein Plus für den Schlossherrn zum Abschied

Auch für das Schloss Schönbrunn konnte Franz Sattlecker, der im August in Pension geht, am Mittwoch eine positive Bilanz vorlegen. In seiner 25-jährigen Amtszeit als Geschäftsführer der Schloss Schönbrunn Betriebsgesellschaft wurden die Besucherzahlen vervierfacht und die Umsätze versechsfacht - mehr dazu in Schönbrunn-Bilanz mit Kritik (noe.ORF.at; 10.7.2017).

Links: