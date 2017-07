Skistars trainieren in St. Pölten

Österreichs ÖSV-Abfahrtsdamen trainieren derzeit im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten. Das Team rund um Super-G Weltmeisterin Nicole Schmidhofer durfte unter anderem auf der Ironman-Radstrecke seine Ausdauer beweisen.

90 Kilometer mit über 1.000 Höhenmetern galt es für die Skidamen zu überwinden und vor dem Start waren sich selbst gestandene Abfahrerinnen, wie Nicole Schmidhofer, nicht sicher, wie sie auf der Ironman-Radstrecke abschneiden würden. „Es wird sicher wehtun aber ich habe so etwas noch nie gemacht und werde deshalb eher im Windschatten bleiben“, scherzte die Super-G-Weltmeisterin. „Es ist zwar nicht ganz unsere Sportart, aber ich glaube, dass der Ausflug ganz gut in unsere Vorbereitung passt“, ergänzte Cornelia Hütter.

ORF

Die ÖSV-Speed-Damen sind bereits seit Anfang der Woche in St. Pölten und nützen die Infrastruktur des Sportzentrum Niederösterreich für Kraft- und Ausdauertraining. „Außerdem hat Sprintstaatsmeisterin Viola Kleiser einige Leichtathletikeinheiten mit uns gemacht. Es macht immer Spaß, neuen Input zu bekommen“, so Schmidhofer, die nach ihrem WM-Titel heuer auch in einem Weltcuprennen erstmals ganz oben stehen will.

Hütter und Puchner arbeiten an Comeback

Großes Thema in der Vorbereitung ist der Gesundheitszustand der Langzeitverletzten. Cornelia Hütter zog sich vor der WM in Altenmarkt-Zauchensee (Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg) einen Kreuzbandriss zu und Mirjam Puchner brach sich beim WM-Abfahrtstraining den Unterschenkel. Beide wollen den Sommer nützen, um an die alte Leistungsgrenze zurückzufinden.

ORF

„Ab und zu spüre ich schon noch ein Zwicken, aber das Kniegelenk macht keine Probleme. Jetzt geht es darum, die Muskeln wieder in den Griff zu bekommen und dann passt das“, so Hütter. Auch Puchner macht Fortschritte. „Ich habe sehr behutsam begonnen und mittlerweile sind auch 90 Kilometer Radfahren wieder möglich. Ich bin jetzt ungefähr da, wo man bei Vorbereitungsbeginn sein sollte.“ Das Trainingslager in St. Pölten läuft noch bis Freitag. Zum ersten Mal zurück auf den Schnee geht Ende August beim Überseetraining in Chile.