Wanderer steckte in steilem Gelände fest

Am Dürrenstein in den Ybbstaler Alpen (Bezirk Scheibbs) ist am Freitagnachmittag ein 57-jähriger Wiener mittels Hubschrauber gerettet worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion steckte er im steilen Gelände fest.

Der Wanderer hatte beim Abstieg vom Gipfel einen falschen Weg gewählt und war in steiles und schroffes Gelände geraten, hieß es am Samstag in einer Aussendung der Polizei. Er saß fest und setzte einen Notruf ab.

Polizei, Bergrettung und ein Hubschrauber des Innenministeriums starteten daraufhin eine Suchaktion. Nach etwa einer Stunde wurde der 57-Jährige von der Hubschrauberbesatzung gesichtet und aus der Luft mit einem Seil geborgen. Er blieb unverletzt.