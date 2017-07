Jungwinzerin beschallt Wein mit Musik

Eine junge Winzerin aus Untermarkersdorf (Bezirk Hollabrunn) „behandelt“ ihren Wein mit einer außergewöhnlichen Methode: Sie beschallt ihn mit einem Operettenlied. Ein weiterer Wein der 19-Jährigen wurde nun in New York ausgezeichnet.

Katharina Baumgartner hatte erst vor wenigen Wochen die HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) abgeschlossen und arbeitet bereits seit einigen Jahren am Familienweingut Domäne Baumgartner, dem nach eigenen Angaben größten Weingut Österreichs. Dort entwickelte die 19-Jährige 2016 einen neuen Weinstil, bei dem der Wein im Tank nach der Gärung mit Musik beschallt wird.

Unterwasserlautsprecher im Weintank

„Das ist kein Zaubertrick. Wir haben einen Unterwasserlautsprecher in den Weintank gehängt. Durch die Schallwellen bleibt die Hefe auch nach der Gärung noch in Bewegung, das macht den Wein körperreich“, erklärt Baumgartner. Beschallt wird der Wein im Fass mit dem Lied „Rosenprinzessin“, es ist Teil einer Operette des österreichischen Komponisten Roland Baumgartner. Damit wird der Wein etwa drei bis vier Wochen permanent beschallt.

Domäne Baumgartner

Erst kürzlich wurde ein weiterer Wein der Jungwinzerin aus Untermarkersdorf ausgezeichnet. Bei der „New York International Wine Competition“ wurden Weine aus den verschiedensten Regionen der Welt prämiert. Baumgartners Wein erhielt dabei als einziger österreichischer Wein die höchste Auszeichnung. Die 19-Jährige gewann mit ihrem Grünen Veltliner Reserve, Jahrgang 2016, Doppelgold.

„Ich freue mich total. Das ist nicht nur irgendeine Verkostung, deshalb bin ich wirklich stolz darauf“, erklärte sie gegenüber noe.ORF.at. Durch die Auszeichnung wurde das Weingut auch zur „Austrian Winery of the Year 2017“ ernannt.

Domäne Baumgartner

Der Wein zeichne sich dadurch aus, dass er sehr körperreich, aber dennoch fruchtig sei, erklärte Katharina Baumgartner stolz. Er entstand in einem familieninternen Wettbewerb mit ihrem Vater. „Jeder von uns hat 200.000 Liter Reserve hergestellt. Dann haben wir die Weine bei mehreren Auszeichnungen eingereicht, um zu sehen, wer den besseren Erfolg hat“, so Baumgartner, die mit der Doppelgold-Auszeichnung den Familien-Wettbewerb für sich entschied. Insgesamt traten bei dem Wettbewerb in New York mehr als 1.300 Weine aus 23 Ländern gegeneinander an.

Links: