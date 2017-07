Wettbüro-Überfall: Fluchtfahrzeug sichergestellt

Nach dem Überfall auf ein Wettbüro am Sonntag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist nun das Fluchtfahrzeug, ein rotes Moped, sichergestellt worden. Der Täter hatte vier Männer mit einer Pistole bedroht und Bargeld erbeutet.

Der mit einer Sturmhaube maskierte, bewaffnete Täter drang am Sonntag kurz vor 21.00 Uhr in das Wettbüro in Wiener Neudorf ein. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich vier Personen in dem Lokal auf. Der Täter forderte von einem Angestellten laut Polizei in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent die Herausgabe von Bargeld. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Moped in Nähe des Wettlokals entdeckt

Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß, anschließend mit einem Moped. Dieses konnte nun sichergestellt werden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Es handelt sich um ein Moped der Marke Puch, Type Typhoon, rot lackiert. Das Fahrzeug wurde in der Nähe des Wettlokals entdeckt.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Der unbekannte Täter soll etwa 20-25 Jahre alt, etwa 170–175 Zentimeter groß und schlank sein. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls mit blauer Jeans, grauem Kapuzenpullover, Handschuhen und einer Sturmhaube bekleidet. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neudorf unter der Telefonnummer 059133-3344 oder an das Landeskriminalamt für Niederösterreich unter der Telefonnummer 05-9133-303333 erbeten.