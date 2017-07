Duo nach Firmeneinbruch gesucht

Zwei unbekannte Männer sind in eine Firma in Leitsberg (Bezirk St. Pölten) eingebrochen. Bei ihrem Coup wurden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Laut Polizei läuft die Fahndung nach ihnen.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich fand der Einbruch am 6. Juli zwischen 2.00 Uhr und 3.00 Uhr statt. Dabei erbeuteten die beiden Täter Laptops, Werkzeug und Bargeld. Die Gesamtschadenssumme wird mit ca. 10.000 Euro beziffert, so die Polizei. Beide Tatverdächtige sollen jeweils etwa 20 Jahre alt sein, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag und veröffentlichte Lichtbilder.

Landespolizeidirektion

Nach der Auswertung der Kamerabilder stand fest, einer der Männer trug eine weiße Haube oder Maske, ein helles T-Shirt mit einem Papagei darauf abgebildet. Bekleidet war er mit einer dunklen, knielangen Hose sowie dunklen Freizeitschuhen.

Komplize trug „Spider-Man“-Maske

Der Komplize trug laut Polizei zu Beginn der Tat eine „Spider-Man“-Maske. Bekleidet war er unter anderem mit einem Kapuzensweater, heller und knielanger Hose sowie ebenfalls dunklen Sport- bzw. Freizeitschuhen. Hinweise werden an die Landespolizeidirektion oder an die Polizeiinspektion Altlengbach (Telefonnummer 059133-3161) erbeten.

Link: