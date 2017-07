Flusskreuzfahrtschiff auf Donau in Brand

In der Wachau-Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) ist am Montag gegen 13.00 Uhr auf einem Flusskreuzfahrtschiff ein Brand ausgebrochen. Zwölf Feuerwehren sind im Einsatz. Bis zu 200 Passagiere wurden gerettet.

Zwölf Feuerwehren seien alarmiert worden, teilte Matthias Fischer vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage mit. Die Helfer seien u. a. mit allen Arbeitsbooten im Einsatz.

Nach Angaben von Fischer bestand höchste Alarmstufe. Es seien keine Passagiere mehr an Bord der „A-Rosa Riva“, fügte der Sprecher hinzu. Von den Einsatzkräften gibt es bezüglich der geretteten Passagiere unterschiedliche Auskünfte. Die Zahl reicht von 119 bis zu 200 Personen. Die geretteten Passagiere werden nun mit einem anderen Passagierschiff nach Dürnstein (Bezirk Krems) gebracht. An der dortigen Anlegestelle hat sich ein Großaufgebot an Helfern eingefunden.

Acht bis neun Verletzte

Laut Anton Wittmann vom Bezirksfeuerwehrkommando Melk wurden acht, neun Personen verletzt. Sie dürften Rauchgasvergiftungen erlitten haben und werden vom Roten Kreuz erstversorgt. Laut Andreas Zenker vom Roten Kreuz waren zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie 13 Rettungswagen im Einsatz. Die Brandbekämpfung sei derzeit abgeschlossen, einige Zimmer dürften ausgebrannt sein.