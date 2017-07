Abdullah Ibrahim kommt zu Glatt & Verkehrt

Statt Salif Keita, der aus Krankheitsgründen seine gesamte Europa-Tournee absagen musste, wird zum Abschluss des Wachauer Festivals Glatt & Verkehrt am 30. Juli Abdullah Ibrahim bei den Winzern Krems auftreten.

Mit Abdullah Ibrahim, der sich bis 1968, als er zum Islam konvertierte, Dollar Brand nannte, kommt der nach Angaben der Veranstalter berühmteste Jazzpianist Südafrikas mit seiner Band Ekaya („Heimat“) nach Krems.

Tore Saetre/Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0

Festival-Gründer Jo Aichinger holte den 1934 in Kapstadt geborenen Künstler, der unter anderem mit John Coltrane musizierte, über 40 Platten aufnahm und einst bei der Amtseinführung des legendären ersten schwarzen Präsidenten Nelson Mandela spielte, bereits 1979 und 1980 nach Niederösterreich zum Jazzpodium Thürnthal. Das Konzert „We Be All Africans“ (mit Blick Bassy, Abdullah Ibrahim & Ekaya sowie Idris Ackamoor & The Pyramids) beginnt am Sonntag um 17.00 Uhr.

Federspiel, Helge Schneider & Juan Palo Villa

Weltmusik gibt es auch am 27. Juli mit dem AKA-Trio, dem japanisch-kolumbianischen Hiromi Duet mit dem Harfenisten Edmar Castaneda sowie dem abschließenden äthiopischen Ensemble Fendika. Als Kompositionsauftrag des Landes Niederösterreich gelangt am 28. Juli „The Absence“ von Juan Pablo Villa zur Uraufführung. Das Werk ist den 43 verschwundenen Opfern des 2014 verübten Massakers an Studenten in der mexikanischen Stadt Iguala gewidmet.

Außerdem gastiert die Kurt Rosenwinkel CAIPI Band bei dem Festival. Mit dem Österreich-Debüt der peruanischen Gruppe Bareto klingt der Abend aus. Das Sam Amidon Trio, die Donny McCaslin Group und Ranky Tanky bilden am 29. Juli einen USA-Schwerpunkt, Abdullah Ibrahim & Ekaya, Blick Bassy sowie Idris Ackamoor & The Pyramids treten zum Abschluss am 30. Juli auf.

