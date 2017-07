Gehörlosenverband profitiert von Amazon

Mit dem Projekt „Amazon Smile“ unterstützt der Internetgigant Amazon gemeinnützige Vereine. In Niederösterreich nimmt allerdings nur einer an dem Projekt teil. Spenden sind derzeit nur an den Gehörlosenverband möglich.

Das Prinzip ist relativ einfach. Pro Einkauf, der über „Amazon Smile“ bestellt wird, gehen 0,5 Prozent der Einkaufssumme an einen Verein nach Wahl. Wer einen heimischen Verein unterstützen möchte, hat in Niederösterreich allerdings wenig Auswahl. Ursprünglich waren drei Vereine auf der Liste der niederösterreichischen Organisationen, die von Amazon für Spenden vorgeschlagen wurden: Der Gehörlosenverband Niederösterreich, der Judoverband und der Club Alpbach. Auf Nachfrage des ORF Niederösterreich bezüglich der Auswahlkriterien wurden zwei Vereine entfernt. Übrigen blieb lediglich der Gehörlosenverband.

Bei Amazon betont man, dass zur Auswahl nur Organisationen stehen würden, die auf der Liste der begünstigten Spendenempfänger des Finanzministeriums genannt sind. Um an der Aktion teilnehmen zu können, müssten sich diese Organisationen aber anmelden und eine Bankverbindung angeben. Erst dann könne man von dem System profitieren, heißt es. Das hat in Niederösterreich offenbar bis jetzt nur der Gehörlosenverband gemacht.

Links: