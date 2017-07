Sommerreiseverkehr am Höhepunkt

Reisende werden an diesem Wochenende auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Der Sommerreiseverkehr geht in die heiße Phase. In Niederösterreich werden vor allem Baustellenbereiche betroffen sein.

In Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Sommerferien, während sie in Niedersachsen und Bremen zu Ende gehen. Das dürfte vor allem an den Autobahn-Grenzübergängen Salzburg-Walserberg oder Kufstein-Kiefersfelden zu langen Wartezeiten führen.

Tausende Motorsportfans werden sich an diesem Wochenende außerdem auf den Weg zum Formel-1-Grand Prix in Ungarn machen, was vor allem die Ostautobahn (A4) stark belasten wird. Dazu kommt der Start der Beachvolleyball-WM auf der Wiener Donauinsel - mehr dazu in news.ORF.at.

Vor allem Baustellenbereiche betroffen

In Niederösterreich werden vor allem Baustellenbereiche betroffen sein: Auf der Westautobahn (A1) bei Pöchlarn (Bezirk Melk), auf der Ostautobahn zwischen dem Knoten Schwechat und dem Flughafen, auf der Südosttangente (A23) zwischen Stadlau und Hirschstetten und auf der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) vor dem Stadlauer Tunnel.

Erste Staus sind bereits in der Nacht auf Freitag und am Samstag in der Früh zu erwarten. Der Höhepunkt der Reisewelle wird am Samstagvormittag erwartet. Erst ab etwa 15.00 Uhr werde der Verkehr Richtung Süden spürbar nachlassen, heißt es aus der Verkehrsredaktion des ORF.