US-Militärhubschrauber bei Krems notgelandet

Ein amerikanischer Militärhubschrauber hat am Donnerstag laut Polizei in Bergern (Bezirk Krems) notlanden müssen. Die Maschine war bei einer NATO-Übung in Ungarn und wurde beim Rückflug durch Baumwipfel beschädigt.

US-amerikanische Black-Hawk- und Chinook-Hubschrauber sorgten am Donnerstag für Aufsehen - auch in den Sozialen Medien. Bei ihrer Rückkehr von einer NATO-Übung in Ungarn und Rumänien überflogen sie auch Teile Wiens - mehr dazu in NATO-Hubschrauber flogen über Wien (wien.ORF.at). Ein Hubschrauber musste jedoch in Niederösterreich notlanden und befindet sich derzeit auf österreichischem Boden.

Hubschrauber war nicht mehr flugtauglich

Gegen 14.15 Uhr am Donnerstag erfolgte die erste Anzeige, wonach eine amerikanische Militärmaschine in der Gemeinden Bergern im Dunkelsteinerwald notgelandet sei. Sofort fuhren Polizisten zur besagten Landestelle, einem abgemähten Getreidefeld und konnten dort einen US-Hubschrauber der Type Black Hawk vorfinden.

privat

Der Hubschrauber war nicht mehr flugtauglich, denn aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse streifte der Hubschrauber Baumwipfel und wurde dadurch beschädigt. Es liegen laut Informationen der Ermittler Beschädigungen im Bereich der Frontscheibe sowie des Heckrotors vor. Die Maschine war mit sieben amerikanischen Militärangehörigen besetzt, die bei der Landung nicht verletzt wurden.

Nach der Notlandung wurden sofort die Bezirkshauptmannschaft Krems und die Luftfahrtbehörde Austro Control verständigt. Die Austro Control gab dann auch bekannt, dass drei Maschinen dieses Typs von Ungarn nach Linz eine Überflugberechtigung hatten, eine Maschine gegen 12.40 Uhr ein Problem meldete und eine ungeplante Zwischenlandung machte.

Militärstreife bewacht die Maschine

Am späten Donnerstagabend waren Techniker der US-Army und sogar der amerikanische Militär-Attaché an Ort und Stelle und machten sich ein Bild von der Lage. Kurz nach 22.00 Uhr zog diese Abordnung wieder ab. Die Maschine wird aktuell von einer österreichischen Militärstreife bewacht. Im Black-Hawk sitzt ein US-Soldat und hält offenbar die Stellung. Dem Vernehmen nach wird der Hubschrauber Freitagmittag wieder flugfähig sein, fest steht das aber noch nicht.

