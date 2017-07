Sekundenschlaf: Vier Verletzte

In Türnitz (Bezirk Lilienfeld) ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw prallte gegen ein Brückengeländer. Vier Insassen wurden verletzt. Der Lenker dürfte am Steuer eingeschlafen sein.

Das Auto war nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Lilienfeld mit fünf polnischen Urlauber besetzt. Der Lenker fuhr von Mariazell kommend in den Ortsteil Lehenrotte und war nach seinen eigenen Angaben kurz eingeschlafen, wodurch das Auto von der Straße abkam.

Feuerwehr Lehenrotte / Christoph Auer

Zwei Frauen erlitten laut Feuerwehr mittelschwere Verletzungen. Zwei weitere Beifahrer mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Einzig der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Auf der Bundesstraße 20 bildete sich während der rund eineinhalb Stunden dauernden Aufräumarbeiten Stau.