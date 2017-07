Sanierung der Südbahn- und Semmeringstrecke

Am Montag starten Gleisbauarbeiten auf der Südbahnstrecke zwischen Bad Vöslau und Wr. Neustadt. Anrainer müssen mit erhöhtem Lärm rechnen. Ab 13. August wird zudem die Semmering-Bahnstrecke saniert.

Die Instandhaltungsarbeiten auf der Südbahnstrecke werden von Montag, 31. August, bis Freitag, 4. August, dauern. Betroffen ist die Südbahnstrecke auf dem Abschnitt von Bad Vöslau über Leobersdorf (beides Bezirk Baden) und Felixdorf (Bezirk Wr. Neustadt) bis nach Wiener Neustadt. Bei den Gleisarbeiten wird eine Gleisstopfmaschine im Einsatz sein, die Schienen und Schwellen anhebt, den Schotter darunter verdichtet und dann planiert. Danach werden die Gleise wieder aufgesetzt.

Weil die Maschine auch in der Nacht im Einsatz sein wird, kann es zu dieser Zeit zu Lärm- oder Staubentwicklung kommen. Auf den Zugverkehr sollen die Arbeiten laut den ÖBB keine Auswirkungen haben.

Schienenersatzverkehr auf Semmeringstrecke

Auch auf der 160 Jahre alten denkmalgeschützten Bahnstrecke über den Semmering stehen umfangreiche Erneuerungsarbeiten an. Die Instandsetzung startet Mitte August und erfordert einen Schienenersatzverkehr, die Investitionen betragen nach ÖBB-Angaben 28,6 Millionen Euro.

Bis der Semmering-Basistunnel (SBT) 2026 in Betrieb geht, rollen täglich rund 180 Züge über die topografisch anspruchsvolle Bergstrecke zwischen Gloggnitz in Niederösterreich und Mürzzuschlag in der Steiermark. „Große Temperaturschwankungen, Schnee und Frost setzen der Zuverlässigkeit der Gleisanlagen Grenzen“, wurde in einer Aussendung festgehalten. Der Abschnitt, ein Nadelöhr auf der Nord-Süd-Verbindung im Osten Österreichs und auf europäischer Ebene, sei einer der am stärksten genutzten Bahnstrecken im Netz der ÖBB.

Neue Gleise, Weichen, Bahnsteige und Viadukte

In der Aussendung wurden die geplanten Baumaßnahmen aufgelistet: zehn Kilometer Gleis und zahlreiche Weichen werden demnach ebenso erneuert wie die Oberleitungsanlagen im Bahnhof Semmering, Bahnsteige in den Bahnhöfen Klamm-Schottwien und Breitenstein adaptiert, Tunnel und Viadukte instand gesetzt, das Kartnerkogel-Viadukt technisch auf den neuesten Stand gebracht und die Eisenbahnkreuzung in Breitenstein saniert.

Die Arbeiten erfordern vom 13. August bis zum 13. Oktober einen Schienenersatzverkehr für den Nahverkehr zwischen Payerbach-Reichenau und Mürzzuschlag. Die intensivste Phase liegt laut den ÖBB dann zwischen dem 11. September und 1. Oktober, weshalb in diesem Zeitraum auch für den Fernverkehr ein Schienenersatzverkehr ab Wiener Neustadt eingerichtet wird. Auch hier bitten die ÖBB um das Verständnis der Fahrgäste sowie der Anrainer.

